Ο βασιλιάς Κάρολος θα παραστεί στην έναρξη του κοινοβουλίου του Καναδά

Ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα θα επισκεφθούν τις 26 και 27 Μαΐου τον Καναδά, καθώς ο Βρετανός μονάρχης είναι αρχηγός του κράτους αυτού, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ.

«Ο βασιλιάς, συνοδευόμενος από τη βασίλισσα, θα παραστεί στην επίσημη έναρξη των εργασιών του Κοινοβουλίου του Καναδά, στην Οτάβα» αναφέρεται στην ανακοίνωση αυτήν.

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ είπε ότι ο βασιλιάς θα εκφωνήσει την ομιλία έναρξης των εργασιών του κοινοβούλιου.

«Πρόκειται για μια ιστορική τιμή. Αυτό δείχνει με σαφήνεια την εθνική κυριαρχία της χώρας μας», πρόσθεσε, σε μια έμμεση αναφορά στις επιδιώξεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να ενσωματώσει τον Καναδά στις ΗΠΑ ως την 51η Πολιτεία.

Το ταξίδι αυτό είναι το πιο μακρινό που θα πραγματοποιήσει το βασιλικό ζεύγος, μετά την 11ημερη περιοδεία στην Αυστραλία και τη Σαμόα, στα τέλη Οκτωβρίου, για τη σύνοδο της Κοινοπολιτείας.

Ο 76χρονος Κάρολος, που είχε κάνει μια σύντομη παύση από τα βασιλικά καθήκοντά του προκειμένου να ακολουθήσει θεραπεία για τον καρκίνο από τον οποίο πάσχει, επισκέφθηκε στις αρχές Απριλίου την Ιταλία, όπου συναντήθηκε με τον πάπα Φραγκίσκο και εκφώνησε ομιλία στο κοινοβούλιο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

