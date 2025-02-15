Ταϊβάν: Συνετρίβη αεροσκάφος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Ένα από τα νέα, εγχώρια, προηγμένα εκπαιδευτικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Ταϊβάν συνετρίβη το Σάββατο μετά από αναφορά βλάβης κινητήρα, αν και το πλήρωμα διασώθηκε, είπε ο στρατός.

Το AT-5 Brave Eagle, κατασκευασμένο από την κρατική Aerospace Industrial Development Corp 2634.TW με προϋπολογισμό 68,6 δισεκατομμυρίων T$ (2,1 δισεκατομμύρια $), πραγματοποίησε την πρώτη του δοκιμαστική πτήση το 2020.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ταϊβάν είπε ότι το αεροσκάφος απογειώθηκε από την αεροπορική βάση Chihhang στο Taitung στην ανατολική ακτή του νησιού και στη συνέχεια ανέφερε τη βλάβη και των δύο κινητήρων του. Το πλήρωμα έπεσε με αλεξίπτωτο και διασώθηκε, πρόσθεσε.

Έχει συσταθεί ομάδα έρευνας, ανέφερε στην ανακοίνωσή της η πολεμική αεροπορία.

Είναι το πρώτο τέτοιο ατύχημα από τότε που το AT-5 άρχισε να παραδίδεται στην αεροπορία το 2021.

Η Πολεμική Αεροπορία της Ταϊβάν σχεδιάζει να λάβει 66 αεροσκάφη έως το 2026 για να αντικαταστήσει τον παλαιό προκάτοχό τους, τα AT-3 και τα αμερικανικής κατασκευής εκπαιδευτικά αεροσκάφη F-5, τα οποία έχουν υποστεί μια σειρά ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν εξοπλίζονται ως επί το πλείστον από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά η κυβέρνηση έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξη μιας προηγμένης εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, ειδικά καθώς η Κίνα, η οποία ισχυρίζεται ότι το νησί είναι δικό της, εντείνει τις προσπάθειες στρατιωτικού εκσυγχρονισμού και τις ασκήσεις κοντά στην Ταϊβάν.

Το AT-5 είναι το πρώτο τζετ της Ταϊβάν που κατασκευάστηκε εγχώρια από τότε που κυκλοφόρησε το F-CK-1 Ching-kuo Indigenous Defense Fighter, ή IDF, πριν από περισσότερες από τρεις δεκαετίες, και τα δύο αεριωθούμενα φαίνονται παρόμοια και έχουν παρόμοιες δυνατότητες.

Το AT-5 χρησιμοποιείται τόσο για σκοπούς εκπαίδευσης μάχης αέρος-αέρος όσο και αέρος-εδάφους και μπορεί να προσγειωθεί και να απογειωθεί χρησιμοποιώντας μόλις λίγα μέτρα διαδρόμου.

Μπορεί να εξοπλιστεί με όπλα, αν και παραμένει ακόμη σε φάση δοκιμών και το αεροπλάνο έχει σχεδιαστεί για να έχει λειτουργία υποστήριξης σε καιρό πολέμου.

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.