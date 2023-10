Τουλάχιστον 900 νεκροί στο Ισραήλ μετά την εισβολή της Χαμάς - Σχεδόν 1.500 νεκροί συνολικά Κόσμος 20:30, 09.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

2

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τουλάχιστον 560 νεκροί και 2.900 τραυματίες στη Γάζα από τις αεροπορικές επιθέσεις.