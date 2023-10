Πόλεμος στο Ισραήλ: Στους 8 οι νεκροί Γάλλοι- 20 αγνοούνται Κόσμος 20:08, 10.10.2023 linkedin

Η υπουργός ανακοίνωσε επίσης την πραγματοποίηση μιας έκτακτης πτήσης της αεροπορικής εταιρείας Air France που θα γίνει αυτή την Πέμπτη για τον επαναπατρισμό Γάλλων από το Ισραήλ.