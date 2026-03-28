Την έδρα του Οργανισμού Ναυτιλιακών Βιομηχανιών του Ιράν έπληξε κατά τη διάρκεια των νυχτερινών αεροπορικών επιδρομών το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο ο IDF.

Με βάση πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες, η ισραηλινή αεροπορία έπληξε τις εγκαταστάσεις της Ναυτικής Βιομηχανίας του Ιράν και άλλες εγκαταστάσεις παραγωγής οπλικών συστημάτων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις γίνεται παραγωγή ποικιλίας ναυτικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων σκαφών επιφανείας και υποβρυχίων, επανδρωμένων και μη επανδρωμένων οχημάτων, καθώς και κινητήρων και όπλων.

Στην ίδια επιχείρηση, οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις επιτέθηκαν σε πολλές εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή και ανάπτυξη μιας ποικιλίας όπλων και συστημάτων αεράμυνας, προκειμένου να διατηρηθεί η αεροπορική υπεροχή της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στους ουρανούς του Ιράν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.