Τουλάχιστον δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν σε ρωσική «μαζική επίθεση» με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης εναντίον της περιφέρειας του Κιέβου, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

«Δυστυχώς, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν» και «άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν» στην περιοχή Μπροβάρι, ενώ άλλος ένας «τραυματίστηκε» στην περιοχή Βουίσχοροντ, ανέφερε ο Μικόλα Καλάσνικ μέσω Telegram.

Πηγή: skai.gr

