Τηλεδιάσκεψη με τον Γερμανό Καγκελάριο Όλαφ Σολτς και τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είχε την Τρίτη ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ, με τα τρία κράτη να δείχνουν διάθεση να συντονίσουν τις διπλωματικές τους προσπάθειες στο ουκρανικό. Ο πρόεδρος της Κίνας επανέλαβε ότι η Κίνα είναι πρόθυμη να «εργαστεί ενεργά» με τη διεθνή κοινότητα για να μεσολαβήσει στην κρίση στην Ουκρανία, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.



Ο Σι χαρακτήρισε την κατάσταση «ανησυχητική», σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας.



«Η Κίνα θα παραμείνει σε επικοινωνία και συντονισμό με τη Γαλλία, τη Γερμανία και την ΕΕ και, υπό το πρίσμα των αναγκών των εμπλεκόμενων μερών, θα εργαστεί ενεργά μαζί με τη διεθνή κοινότητα», ανέφερε η δήλωση, προσθέτοντας ότι όλες οι προσπάθειες «που συμβάλλουν στην ειρηνική διευθέτηση της κρίσης πρέπει να υποστηριχθούν».



Ο Σι καταδίκασε επίσης τις κυρώσεις της Δύσης, προειδοποιώντας ότι «θα επιβραδύνουν την παγκόσμια οικονομία που έχει ήδη καταστραφεί από την πανδημία».



«Αυτό δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Πρέπει να υποστηρίξουμε ενεργά ένα όραμα κοινής, συνολικής, συνεργατικής και βιώσιμης ασφάλειας", είπε ο Σι.



Η Κίνα αρνείται σταθερά να χαρακτηρίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία «ρωσική εισβολή» και οι αξιωματούχοι επισημαίνουν τακτικά την επέκταση του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά ως βασική αιτία της σύγκρουσης - αναπαράγοντας ένα βασικό ρωσικό σημείο συζήτησης αναφέρει το CNN.



Ο Σι παρείχε την υποστήριξή του στις γαλλικές και γερμανικές «ενέργειες» για την επίτευξη εκεχειρίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε από πλευράς του το Ελιζέ μετά από κλήση μεταξύ των τριών ηγετών. Αναγνώρισε επίσης την «ανάγκη να εξασφαλιστεί η πρόσβαση των ανθρώπων στην ανθρωπιστική βοήθεια που συντονίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Κίνας πρόκειται να ξεκινήσουν στενές διαβουλεύσεις για να συντονίσουν περαιτέρω προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης.



The German Chancellor and I spoke to the Chinese President this morning about the tragic consequences of the war in Ukraine. President Xi supported our action towards reaching a ceasefire and ensuring the people have access to humanitarian aid.