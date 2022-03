Προειδοποίηση στους πολίτες του Κιέβου εξέδωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, με την οποία γνωστοιποιεί πως πρόκειται να χτυπήσει στόχους στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Όπως μεταδίδει το BBC, σε δήλωση που εξέδωσαν το απόγευμα της Τρίτης, Ρώσοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι δυνάμεις τους ετοιμάζονται να εξαπολύσουν «πλήγματα υψηλής ακρίβειας» εναντίον «τεχνολογικών κέντρων της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας και του 72ου κύριου κέντρου PsyOps στο Κίεβο».

«Προτρέπουμε τους Ουκρανούς πολίτες που χρησιμοποιούνται από εθνικιστές για να προβούν σε προκλήσεις κατά της Ρωσίας, καθώς και τους κατοίκους του Κιέβου που διαμένουν κοντά σε σταθμούς αναμετάδοσης να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι τα χτυπήματα πραγματοποιούνται για να «αποτρέψουν επιθέσεις πληροφοριών εναντίον της Ρωσίας».

Οι κάτοικοι του Κιέβου τρέχουν πανικόβλητοι στις αποβάθρες του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης, προκειμένου να εγκαταλείψουν άμεσα την πόλη.

Unbearable scenes at Kyiv central station. Old people, kids, disabled people, pets, this train is already packed full. People fear it could be the last chance to flee. pic.twitter.com/pOc5tx1kCH