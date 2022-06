Πυραυλική επιθεση στο Κίεβο - Καίγεται κτίριο

Πυραυλική επίθεση δέχθηκε το πρωί της Κυριακής το Κίεβο. Σύμφωνα με ουκρανικές πηγές, ένας από τους πυράυλους έπληξε σπίτι στον δρόμο Ταταρσκάγια το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

‼️Kyiv



Eyewitnesses report that arrivals flew into a residential building.

The video shows the consequences of the impact. pic.twitter.com/vSuMR14oth