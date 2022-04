Πέντε ρωσικοί πύραυλοι χτύπησαν την πόλη Λβιβ, δυτικά της Ουκρανίας, το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας, όπως ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές.



«Πέντε ισχυροί πύραυλοι χτυπούν ταυτόχρονα την πολιτική υποδομή του παλιού ευρωπαϊκού Λβιβ. Οι Ρώσοι συνεχίζουν βάρβαρα να επιτίθενται σε ουκρανικές πόλεις από αέρος, δηλώνοντας κυνικά σε όλο τον κόσμο το ‘δικαίωμά’ τους να… σκοτώνουν Ουκρανούς» σχολίασε στο twitter ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου καιεπικεφαλής των διαπραγματεύσεων για την ουκρανική πλευρά Μιχαΐλο Ποντολιάκ.



«5 στοχευμένες πυραυλικές επιδρομές στο Λβιβ», είπε από πλευράς του ο δήμαρχος της πόλης Αντρίγι Σαντόβι σε ενημέρωση μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Telegram το πρωί, προσθέτοντας ότι οι τοπικές αρχές αναζητούν πιο λεπτομερείς πληροφορίες.



Ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, προέτρεψε τους κατοίκουςο εν μέσω αναφορών για επιθέσεις πυραύλων στην περιοχή. «Ο συναγερμός συνεχίζεται. Μείνετε στα καταφύγια», ανέφερε σε μια ανάρτηση στο Telegram γύρω στις 8.30 το πρωί.

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Suspilne, δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν επίσης σε επιθέσεις στο Ντνιπροπετρόφσκ ανατολικά.



Το «θάνατο του ρωσικού θηρίου», της ρωσικής ναυαρχίδας Moskva, δείχνουν στο μεταξύ φωτογραφίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Το ρωσικό καταδρομικό φαίνεται ότι βυθίστηκε από δύο ουκρανικούς πυραύλους Neptune, ενώ μια από τις φωτογραφίες αναφέρεται ότι είναι η τελευταία πριν το πλοίο βυθιστεί στη Μαύρη Θάλασσα.

