Την θλίψη και την οργή του εξέφρασε μέσω Twitter o Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την ρωσική επίθεση με βομβαρδισμούς στο Μνημείο του Ολοκαυτώματος, στην περιοχή του Μπάμπιν Γιάρ στο Κίεβο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε χαρακτηριστικά πως η ιστορία επαναλαμβάνεται και πως δεν υπάρχει νόημα να λέμε «ποτέ ξανά» όταν πέφτουν βόμβες στην τοποθεσία που έγιενε η γενοκτονία

«Ποιο είναι το νόημα να λέμε "ποτέ ξανά" για 80 χρόνια, αν ο κόσμος μένει σιωπηλός όταν πέφτει μια βόμβα στην ίδια τοποθεσία του Babyn Yar; Τουλάχιστον πέντε σκοτώθηκαν. Η ιστορία επαναλαμβάνεται», έγραψε αναλυτικά ο Ουκρανός πρόεδρος.

To the world: what is the point of saying «never again» for 80 years, if the world stays silent when a bomb drops on the same site of Babyn Yar? At least 5 killed. History repeating…