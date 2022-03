Το φορτηγό πλοίο που μετέφερε χιλιάδες πολυτελή αυτοκίνητα της εταιρείας Volkswagen και είχε τυλιχθεί στις φλόγες πριν από δύο εβδομάδες, ενώ έπλεε στα ανοιχτά των Αζορών, βυθίστηκε σήμερα, ανακοίνωσε η λιμενική υπηρεσία της Πορτογαλίας.

Το πλοίο Felicity Ace βυθίστηκε σε απόσταση περίπου 46 χιλιομέτρων από την αποκλειστική οικονομική ζώνη της Πορτογαλίας, ανέφερε το λιμενικό.

Η βύθιση του πλοίου, το οποίο είχε χάσει την ευστάθειά του, έγινε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης για τη ρυμούλκησή του. Το βάθος της θάλασσας στην περιοχή εκείνη φτάνει τα 3.000 μέτρα.

A mammoth cargo ship believed to be carrying thousands of vehicles including 1,100 Porsches was on fire and drifting off the coast of the Azores on Thursday after its 22 crew members were rescued from the vessel.https://t.co/tSsMhlim89