Ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Γκραντ Σαπς ανέφερε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε νόμο που απαγορεύει την είσοδο σε βρετανικά λιμάνια σε οποιαδήποτε έχει «σύνδεση» με την Ρωσία.

Όπως έγραψε στο Twitter: «Στο Υπουργείο Εξωτερικών του Λονδίνου, όπου μόλις γίναμε το πρώτο έθνος που ψηφίζει νόμο που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση εισόδου σε βρετανικά λιμάνια όλων των πλοίων με οποιαδήποτε ρωσική σύνδεση».

Παράλληλα δημοσίευσε μια φωτογραφία του με τον υπουργό Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι και κάλεσε και άλλες χώρες να κάνουν το ίδιο για να στηρίξουν την Ουκρανία.

At London's Foreign Office where we've just become the first nation to pass a law involving a total BAN of ALL ships with ANY Russian connection whatsoever from entering British ports.



Please RT to encourage all countries to do the same in support of the people of #Ukraine 🇺🇦 pic.twitter.com/yjI9NRD6E3