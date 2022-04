Tο υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι οι αυτοκινητοπομπές που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια δεν κατάφεραν να φτάσουν στην πολιορκούμενη Μαριούπολη ούτε χθες Παρασκευή, ούτε και σήμερα, και επέρριψε την ευθύνη στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο το ρωσικό RIA, ένας Ρώσος αξιωματούχος είπε ότι λόγω των ενεργειών του Ερυθρού Σταυρού οι φάλαγγες «ξεκίνησαν πολύ αργά» και δεν κατάφεραν να φτάσουν εγκαίρως στη Μαριούπολη...



Η Μαριούπολη, που παραμένει υπό πολιορκία από τις πρώτες μέρες της εισβολής της Ρωσίας που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου, ήταν ο κύριος στόχος της Μόσχας στη νοτιοανατολική περιοχή του Ντονμπάς της Ουκρανίας. Δεκάδες χιλιάδες βρίσκονται εκεί παγιδευμένοι με ελάχιστη πρόσβαση σε τροφή, ρεύμα και νερό.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) έστειλε χθες μια ομάδα για να ηγηθεί μιας πομπής περίπου 54 ουκρανικών λεωφορείων και άλλων ιδιωτικών οχημάτων να φύγουν από την πόλη, αλλά γύρισαν πίσω, λέγοντας ότι οι συνθήκες καθιστούσαν αδύνατη τη συνέχιση της διαδρομής.

