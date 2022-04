Η Marianna Vishegirskaya, η έγκυος της Μαριούπολης, που κατηγορήθηκε ως «ηθοποιός» από την πρεσβεία της Ρωσίας στη Βρετανία κατέληξε στη Ρωσία, και υποστηρίζει τώρα ότι δεν έγινε αεροπορική επιδρομή στο νοσοκομείο όπου βρισκόταν, αλλά πιστεύει ότι «χτυπήθηκε από οβίδες».



Οι φωτογραφίες της τρομοκρατημένης νεαρής κοπέλας έγιναν viral, και προκάλεσαν διεθνή σάλο κατά της Ρωσίας, με τη Μόσχα να τη χαρακτηρίζει ως «ηθοποιό».



Εμφανίστηκε σε ρωσικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αφού όπως φαίνεται ήταν από τους αμάχους που εκκενώθηκαν στη Ρωσία είτε σε περιοχή του Ντονέτσκ που ελέγχεται από τους αυτονομιστές. Η ουκρανική κυβέρνηση είχε καταγγείλλει την εκκένωση ουκρανών αμάχων στη ρωσική επικράτεια.



«Ο βομβαρδισμός έγινε στις 9 Μαρτίου, στο νοσοκομείο νούμερο 3 στη Μαριούπολη» είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στον Guardian. «Ήμασταν ξαπλωμένοι στους θαλάμους όταν τζάμια, θραύσματα, παράθυρα και τοίχοι πετάχτηκαν», περιέγραψε.



Very concerning news. Marianna, the pregnant girl from #Mariupol, turns out to be one of the refugees that has been taken to #Russia in violation of the evacuation agreement.



There they put her in front of a camera and have her say there was no aerial attack on the hospital. pic.twitter.com/SLJMAGeFTy