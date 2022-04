Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας κατηγόρησε το Σάββατο τις ρωσικές δυνάμεις ότι απάγουν αμάχους και τους χρησιμοποιούν ως «ανθρώπινες ασπίδες» για να προστατεύσουν τον εξοπλισμό τους.



Καταγγέλθηκε μάλιστα ότι οι Ρώσοι στρατιώτες δε διστάζουν να χρησιμοποιήσουν παιδιά ως ασπίδες.

🇷🇺 increasingly uses civilian hostages as human shields. Occupiers protect their columns of equipment with abducted residents of captured Ukrainian towns and villages. According to Ukrainian ombudsman, russians don't mind hiding even behind children.