Ισχυρές εκρήξεις κοντά σε ρωσική αεροπορική βάση στην Κριμαία- Δείτε βίντεο

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι η έκρηξη προκλήθηκε από έκρηξη πυρομαχικών της αεροπορίας και ότι δεν υπήρξαν θύματα, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων RIA Novosti.

Τρεις αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν στο Reuters ότι άκουσαν σήμερα αρκετές ισχυρές εκρήξεις και είδαν μαύρο καπνό να υψώνεται από την κατεύθυνση μιας ρωσικής αεροπορικής βάσης στη Νοβοφεντόριβκα στη δυτική Κριμαία.

Video of the explosions at the Black Sea Fleet's Saki Airbase in Crimea.

The administration of the #Crimea annexed by the Russian Federation reported explosions on the peninsula



The local media report that a strike was carried out on a Russian military airfield.



According to preliminary data, there were no wounded or dead.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν επίσης καπνό να υψώνεται στην περιοχή.

⚡️Russia claims explosions in Crimean airfield caused by munitions detonation.



Following reports of explosions in Crimea, Russian Defense Ministry said the blasts at the Saki Air Base occurred due to the detonation of munitions. Ukraine hasn't yet commented.



📷Ukrainska Pravda

Video of the explosions at Saki Airbase in Crimea.

Ανέφερε δε ότι δεν υπήρξε επίθεση και η βάση δεν υπέστη ζημιές σε στρατιωτικό εξοπλισμό, σύμφωνα με την ανακοίνωση που επικαλούνται τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

"Αρκετά πυρομαχικά που προορίζονταν για την αεροπορία εξερράγησαν μέσα σε αποθήκη που βρίσκεται σε έδαφος του στρατιωτικού αεροδρομίου Σάκι, κοντά στην περιοχή Νοβοφεντόριβκα", διευκρινίζει η ανακοίνωση του υπουργείου τονίζοντας ότι η αποθήκη δεν αποτέλεσε στόχο πυρών ή βομβαρδισμών.

Υπενθυμίζεται ότι η προσάρτηση της ουκρανικής χερσονήσου της Κριμαίας στη Ρωσική Ομοσπονδία έγινε το 2014.

