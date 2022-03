Ακόμα ένας Ρώσος διοικητής, ο 15ος σύμφωνα με εκτιμήσεις, σκοτώθηκε από ουκρανικές δυνάμεις στο πεδίο, με το sky news να επισημαίνει το θέμα αυτό.



«Ιστορικά τουλάχιστον, τέτοιες φιγούρες έτειναν να μην βρίσκονται κοντά στις πρώτες γραμμές των συγκρούσεων και αντίθετα να τοποθετούνται μακριά από τις πιο επικίνδυνες τοποθεσίες κατά τη διάρκεια των πολέμων. Ωστόσο, ο συνταγματάρχης Αλεξέι Σάροφ, διοικητής της 810ης Ταξιαρχίας Πεζοναυτών της Μαύρης Θάλασσας, αναφέρεται ότι έγινε το τελευταίο αξιοσημείωτο θύμα στις δυνάμεις του Πούτιν».

Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη, αλλά επιβεβαιώθηκε στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης από αξιωματούχους της χώρας.

Ο Σαρόφ φέρεται να σκοτώθηκε στη Μαριούπολη, μια στρατηγικής σημασίας παράκτια πόλη στην οποία περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι έχουν παγιδευτεί εν μέσω πολιορκίας από τους Ρώσους.

