Η Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη για έλλειψη «ειλικρίνειας»

Ο προσωρινός πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Πλούμθαμ Γουετσαγιατσάι πρόσαψε σήμερα στην κυβέρνηση της Καμπότζης έλλειψη «ειλικρίνειας» πριν από τη συνάντηση με τον καμποτζιανό ομόλογό του στη Μαλαισία για συνομιλίες με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, την πέμπτη ημέρα των πολύνεκρων συγκρούσεων στα σύνορα των δυο γειτονικών βασιλείων της νοτιοανατολικής Ασίας.

«Δεν νομίζουμε ότι η Καμπότζη ενεργεί με ειλικρίνεια, λαμβανομένων υπόψη των ενεργειών της (...) Πρέπει να δείξει ειλικρινή πρόθεση», τόνισε ο ταϊλανδός μεταβατικός πρωθυπουργός στον Τύπο σε αεροδρόμιο της Μπανγκόκ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

