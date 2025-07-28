Γάζα: Τουλάχιστον 12 νεκροί σε βομβαρδισμό στη Χαν Γιούνις

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι είκοσι και πλέον τραυματίστηκαν σε ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα σε πολυκατοικία στη νότια Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες κι εργαζόμενους σε υπηρεσίες πρώτων βοηθειών στην παραθαλάσσια περιοχή.

Ο βομβαρδισμός έγινε στη Χαν Γιούνις (νότια), κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακή προς Δευτέρα, σύμφωνα με τις πηγές αυτές.

Το Γερμανικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει τον απολογισμό που έδωσαν με ανεξάρτητο τρόπο.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ δεν έχουν σχολιάσει ως αυτό το στάδιο.

Η επιδρομή καταγράφτηκε αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες πως θα εφαρμόσει «ανθρωπιστικές παύσεις» των επιχειρήσεων που διεξάγει εναντίον της Χαμάς, διάρκειας 10 ωρών ημερησίως, ώστε να επιτραπεί η διανομή βοήθειας σε αμάχους, καθώς εντείνονται οι επικρίσεις σε διεθνές επίπεδο για τον τρόπο που διεξάγει τον πόλεμο στον πολιορκημένο μικρό θύλακο που έχει μετατραπεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του σε ερείπια.

Διευκρίνισε ότι οι «παύσεις» αυτές αφορούν όπου δεν διεξάγονται χερσαίες επιχειρήσεις το τρέχον διάστημα, ανάμεσά τους την αλ Μαουάσι (νοτιοδυτικά), τη Ντέιρ αλ Μπάλα (κεντρικά) και την πόλη της Γάζας (βόρεια).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

