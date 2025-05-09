Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας θα πληγεί σήμερα με το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων που έχει επιβληθεί ποτέ, ανακοίνωσε η βρετανική κυβέρνηση, «αυξάνοντας την πίεση στον Πούτιν και προστατεύοντας τις κρίσιμες εθνικές υποδομές του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης».

Οι κυρώσεις θα πλήξουν έως και 100 πετρελαιοφόρα που αποτελούν βασικό μέρος της επιχείρησης του σκιώδους στόλου του Πούτιν και είναι υπεύθυνα για τη μεταφορά φορτίου αξίας άνω των 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις αρχές του 2024.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ, «η επιχείρηση του σκιώδους στόλου, που οργανώνεται από συμμάχους του Πούτιν, δεν αποτελεί απλώς πηγή χρηματοδότησης για τον παράνομο πόλεμο του Κρεμλίνου στην Ουκρανία. Τα ελλιπή πλοία αυτού του στόλου είναι γνωστό ότι θέτουν σε κίνδυνο κρίσιμες εθνικές υποδομές στην Ευρώπη μέσω επικίνδυνων πρακτικών ναυσιπλοΐας».

Οι υποθαλάσσιες υποδομές, που μεταφέρουν το 99% των διεθνών τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και ζωτικής σημασίας ενεργειακά αποθέματα όπως ηλεκτρική ενέργεια, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αποτελούν τον πυρήνα της συνδεσιμότητας του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτές οι υποδομές αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο διαταραχής από μη αξιόπλοα πλοία που είτε δεν διαθέτουν πιστοποίηση ασφαλείας και την κατάλληλη τεχνολογία αποφυγής υποδομών, είτε απενεργοποιούν σκόπιμα την τεχνολογία εντοπισμού.

Ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται ήδη πολλά δεξαμενόπλοια του σκιώδους στόλου, το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται επίσης να λάβει μέτρα εναντίον όσων βρίσκονται πίσω από τη λειτουργία αυτού του σκιώδους στόλου.

«Κάθε βήμα που κάνουμε για να αυξήσουμε την πίεση στη Ρωσία και να επιτύχουμε μια δίκαιη και βιώσιμη ειρήνη στην Ουκρανία είναι ένα ακόμη βήμα προς την ασφάλεια και την ευημερία στο Ηνωμένο Βασίλειο», δήλωσε ο πρωθυπουργός σερ Κιρ Στάρμερ.



