Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Ιστορία απέσπασε η σειρά podcast του skai.gr «Ουκρανία - Ο Πόλεμος που Αλλάζει τον Κόσμο» στα Podcast Awards 2025, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της ποιοτικής ενημέρωσης σε ένα από τα σημαντικότερα διεθνή ζητήματα της εποχής.

Τα Podcast Awards διοργανώθηκαν για 1η φορά στην Ελλάδα από την Podbase, μια διεθνή πλατφόρμα με έδρα τη Χάγη που συγκεντρώνει και καταγράφει το σύνολο των ελληνικών σειρών podcast, λειτουργώντας ως κόμβος ανάδειξης και προβολής της εγχώριας παραγωγής. Μέσα από την πλατφόρμα οι ακροατές έχουν τη δυνατότητα να ανακαλύπτουν νέο περιεχόμενο, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στην αξιολόγησή του.

Αντικείμενο των βραβείων είναι η ανάδειξη των καλύτερων ελληνικών podcast κάθε χρονιάς, με τη διαδικασία να βασίζεται στην ανοιχτή ψηφοφορία του κοινού. Οι ακροατές ψηφίζουν τα αγαπημένα τους podcast ανά κατηγορία, διαμορφώνοντας οι ίδιοι τη λίστα με τα κορυφαία της χρονιάς.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν αποτελεί μια τοπική σύγκρουση, αλλά μια κρίση που επηρεάζει την Ευρώπη, τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και συνολικά τη διεθνή σκηνή. Από τις μάχες στο πεδίο μέχρι τα διπλωματικά παζάρια και τις στρατηγικές αποφάσεις στις μεγάλες πρωτεύουσες, οι εξελίξεις καθορίζουν το μέλλον της διεθνούς τάξης.

Με καλεσμένο τον διεθνολόγο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, το skai.gr και ο δημοσιογράφος Στέφανος Νικολαΐδης παρουσιάζουν μια σειρά podcast που φωτίζει κρίσιμα ερωτήματα: πώς ξεκίνησε η σύγκρουση, πού βρισκόμαστε σήμερα και ποιες κινήσεις ενδέχεται να καθορίσουν την επόμενη ημέρα.

Μέσα από τεκμηριωμένες αναλύσεις και συζητήσεις, η σειρά επιχειρεί να αποδώσει την πολυπλοκότητα ενός πολέμου που αναδιαμορφώνει τις γεωπολιτικές ισορροπίες.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση μιας προσπάθειας που βασίστηκε στην εγκυρότητα, τη συνέπεια και την ουσιαστική ενημέρωση, σε μια εποχή όπου η ανάγκη για κατανόηση των διεθνών εξελίξεων θεωρείται πιο επιτακτική από ποτέ.

Πηγή: skai.gr

