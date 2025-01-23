Η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης έσπευσε να αντιμετωπίσει ένα αιματηρό περιστατικό στην περιοχή West Hoe του Πλύμουθ, μετά από αναφορές για σοβαρή επίθεση. Το περιστατικό προκάλεσε κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων ενόπλων αξιωματικών, παραϊατρικού προσωπικού και την χρήση ενός αστυνομικού drone.

Reports of multiple people stabbed in West hoe, Plymouth.



Armed police are on the scene. pic.twitter.com/Ziu8ooY57Q January 22, 2025

Όπως μεταδίδουν τα Βρετανικά ειδησεογραφικά δίκτυα, η επίθεση αναφέρθηκε περίπου στις 8:55 μ.μ. στο δρόμο West Hoe Road, το βράδυ της Τετάρτης 22 Ιανουαρίου 2025.

Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον ένα άτομο είναι νεκρό, ενώ πολλά άτομα έχουν μαχαιρωθεί.

Σύμφωνα με τις αρχές, ένα άτομο έχει τραυματιστεί σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο του Derriford.

Η αστυνομία του Ντέβον και της Κορνουάλης ανέφερε ότι μεγάλος αριθμός αστυνομικών μονάδων βρίσκονται στην περιοχή όπου και «διεξάγονται εκτεταμένες έρευνες» για να εντοπίσουν έναν άνδρα ύποπτο που πιστεύεται ότι εμπλέκεται στο περιστατικό.

Οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν την περιοχή. Συνιστάται στους οδηγούς να αναζητούν εναλλακτικές διαδρομές, καθώς η κυκλοφορία έχει διακοπεί λόγω της επίθεσης.

Ο επικεφαλής επιθεωρητής ντετέκτιβ Dave Pebworth δήλωσε: «Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα μεμονωμένο περιστατικό και δεν υπάρχει άμεση απειλή για το ευρύτερο κοινό. Ζητάμε από το κοινό να μείνει μακριά από την περιοχή West Hoe της πόλης όσο συνεχίζουμε την έρευνά μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.