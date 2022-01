Σκάφη τα οποία επιχειρούν για λογαριασμό μη κυβερνητικών οργανώσεων διέσωσαν εκατοντάδες ανθρώπους που βρίσκονταν σε κίνδυνο στη Μεσόγειο τις τελευταίες ημέρες.

Το πλήρωμα του γερμανικού πλοίου Louise Michel επιβίβασε 62 ανθρώπους, ανάμεσά τους παιδιά και βρέφη, που βρίσκονταν σε λαστιχένια βάρκα, ενημέρωσε η οργάνωση που έχει αναπτύξει το σκάφος –τη χρηματοδοτεί ο καλλιτέχνης Banksy– μέσω Twitter

Last night the #LouiseMichel spotted a rubber boat in distress.

We were able to take all 62 people, including several children and babies, safely aboard. Most of them are exhausted and traumatised, but relieved to have survived. #SolidarityandResistance pic.twitter.com/78Yj7PJnYB — LouiseMichel (@MVLouiseMichel) January 20, 2022

Το πλήρωμα του σκάφους Mare Jonio διέσωσε 208 ανθρώπους κατά τη διάρκεια δύο αποστολών, ανακοίνωσε η οργάνωση αρωγής Mediterranea Saving Humans.

The second rescue carried out this morning by the #MareJonio was also made possible thanks to the extraordinary and tireless work of @alarm_phone: together we can defeat the deadly border politics. #CivilFleet pic.twitter.com/1YiwZLssPD — Mediterranea Saving Humans (@RescueMed) January 20, 2022

Χθες το πρωί, η οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) γνωστοποίησε ότι διασώθηκαν 110 άνθρωποι από το πλοίο της, το Geo Barents

#GeoBarents has just rescued 109 ppl after a morning of searching for their boat in distress, alerted by @alarm_phone. Our teams are treating several people for mild hypothermia but all are doing well; they reported spending the night at sea after fleeing #Libya.

©@MonrasAndrea pic.twitter.com/ZFbWn13TIi — MSF Sea (@MSF_Sea) January 20, 2022

Πάνω από 1.300 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή κηρύχθηκαν αγνοούμενοι στη Μεσόγειο την περασμένη χρονιά, κατά τους αριθμούς του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρους του συστήματος του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

