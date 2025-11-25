Σφοδρή βροχόπτωση προκάλεσε πλημμύρες στη Λωρίδα της Γάζας την Τρίτη, κατακλύζοντας τις σκηνές χιλιάδων άστεγων Παλαιστινίων που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν έναν πολύ σκληρό χειμώνα.

Η μεγάλη πλειονότητα των 2 εκατομμυρίων κατοίκων της Γάζας εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους κατά τη διάρκεια του διετούς χερσαίου και αεροπορικού πολέμου του Ισραήλ στη μικρή, πυκνοκατοικημένη περιοχή, που ξέσπασε μετά την επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο του 2023, με πολλούς να ζουν πλέον σε σκηνές και άλλου είδους πρόχειρα καταλύματα.

«Αυτό το μαρτύριο, αυτή η βροχή – και τα βαρομετρικά χαμηλά δεν έχουν καν ξεκινήσει ακόμη. Είναι μόλις η αρχή του χειμώνα, και ήδη είμαστε πλημμυρισμένοι και ταπεινωμένοι», είπε η Ομ Αχμέντ Αούντα έξω από τη σκηνή της, καθώς η βροχή έπεφτε καταρρακτωδώς την Τρίτη. «Δεν έχουμε λάβει καινούριες σκηνές ή μουσαμάδες. Ο δικός μας μουσαμάς είναι δύο ετών και η σκηνή μας επίσης δύο ετών, έχουν φθαρεί εντελώς».

Ο Αμτζάντ Αλ-Σαουά, επικεφαλής του Δικτύου Παλαιστινιακών ΜΚΟ, είπε ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τουλάχιστον 300.000 νέες σκηνές για περίπου 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους που παραμένουν εκτοπισμένοι από τα σπίτια τους.

Η Παλαιστινιακή Πολιτική Προστασία δήλωσε ότι χιλιάδες σκηνές που στεγάζουν εκτοπισμένες οικογένειες έχουν πλημμυρίσει από τα νερά της βροχής ή έχουν υποστεί ζημιές από τις καταρρακτώδεις καταιγίδες της τελευταίας εβδομάδας.

Ορισμένες σκηνές παρασύρθηκαν ολοσχερώς καθώς τα νερά της πλημμύρας ανέβηκαν 40 έως 50 εκατοστά πάνω από το έδαφος σε κάποιες περιοχές του παράκτιου θύλακα, ενώ ένα κινητό νοσοκομείο αναγκάστηκε να αναστείλει τη λειτουργία του λόγω πλημμύρας, σύμφωνα με γιατρούς και αυτόπτες μάρτυρες.

Ο ΟΗΕ δήλωσε τη Δευτέρα ότι, ενώ εργάζεται για να φέρει χειμερινά εφόδια στη Γάζα, ο αριθμός των φορτηγών που μπορούν να εισέλθουν στον θύλακα περιορίζεται από τους ισραηλινούς περιορισμούς στις ανθρωπιστικές οργανώσεις.

Οι αρχές της Γάζας υπό τη Χαμάς λένε ότι το Ισραήλ δεν επιτρέπει την είσοδο της ποσότητας βοήθειας που είχε υποσχεθεί βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός. Οι ανθρωπιστικές οργανώσεις λένε ότι το Ισραήλ εμποδίζει την είσοδο πολλών βασικών ειδών.

Το Ισραήλ αναφέρει ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας και δεν εμποδίζει την είσοδο βοήθειας στη Γάζα, και ότι οι ανθρωπιστικές οργανώσεις έχουν υπάρξει αναποτελεσματικές στη διανομή της ή απέτυχαν να αποτρέψουν την κλοπή της από μαχητές της Χαμάς. Η Χαμάς έχει αρνηθεί ότι κλέβει βοήθεια.

