«Πλαστικό» φιάσκο στη Γενεύη

Οι χώρες που συμμετείχαν στη διάσκεψη του ΟΗΕ στη Γενεύη δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τα πλαστικά, απευχόμενες μία αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου.Χωρίς επίτευξη συμφωνίας ολοκληρώνεται σήμερα η διάσκεψη του ΟΗΕ στη Γενεύη για τα πλαστικά. Έπειτα από τρία χρόνια διαπραγματεύσεων, τα περίπου 180 συμμετέχοντα κράτη δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε μία νομικά δεσμευτική συμφωνία, όπως έγινε γνωστό μετά τις διαβουλεύσεις χθες το βράδυ.



Τώρα είναι άγνωστο το τι μέλλει γενέσθαι. Ήδη από την Τετάρτη διαφαινόταν πως οι θέσεις των κρατών είναι τόσο διαφορετικές, ώστε το σενάριο μίας τελικής συμφωνίας να μοιάζει πολύ μακρινό. Και το εντυπωσιακό είναι μάλιστα πως, αν και απορρίφθηκε από δεκάδες κράτη, η τελική πρόταση δεν περιείχε ουσιαστικά καμία δεσμευτική υποχρέωση.

Πηγή: Deutsche Welle

Δύο αντιμαχόμενα στρατόπεδαΟι χώρες μοιάζουν χωρισμένες σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία πλευρά η «Συμμαχία Υψηλών Φιλοδοξιών», στην οποία ανήκουν περισσότερα από 100 κράτη, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, πολλές χώρες της ΕΕ αλλά και της Λατινικής Αμερικής, της Αφρικής και της Ασίας: τα κράτη αυτά ζητούν τον περιορισμό της παραγωγής σε βιώσιμα επίπεδα αλλά και την απόσυρση των πλαστικών μίας χρήσης.Στην αντίπαλη πλευρά βρίσκονται οι χώρες που έχουν την πρώτη ύλη για την παραγωγή πλαστικών – δηλαδή πετρέλαιο. Οι χώρες αυτές, στις οποίες συγκαταλέγονται η Σαουδική Αραβία, το Ιράν και η Ρωσία, θέλουν να περιοριστεί η συμφωνία μονάχα σε μία καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων.Πάντως, παρ’ ότι η Γερμανία βρίσκεται στη «Συμμαχία των Υψηλών Φιλοδοξιών», η γερμανική κυβέρνηση δεν φάνηκε ούτε αυτή να βλέπει με καλό μάτι την αυστηροποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου. Ή τουλάχιστον αυτή είναι η κριτική που άσκησε η πρώην υπουργός Περιβάλλοντος Στέφι Λέμκε των Πρασίνων. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις πιέσεις που ασκεί η γερμανική βιομηχανία, καθώς και στο γεγονός ότι η Γερμανία αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό πλαστικού στην ΕΕ.Συνεχίζεται η αδιαλλαξία στις διαπραγματεύσειςΗ αποτυχία της Γενεύης έρχεται να προστεθεί σε αυτήν του Μπουσάν: ούτε στις διαπραγματεύσεις του περασμένου Δεκεμβρίου στη Νότια Κορέα είχε επιτευχθεί συμφωνία και πολλοί ήλπιζαν πως στη δεκαήμερη διάσκεψη της Γενεύης αυτό θα μπορούσε να αλλάξει – εν τέλει μάταια.

