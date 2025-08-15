Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται από στιγμή σε στιγμή να αναχωρήσει από τον Λευκό Οίκο για την Αλάσκα όπου θα συναντήσει τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μια κρίσιμη σύνοδο κορυφής για το μέλλον της Ουκρανίας.

Καθώς γίνονται οι προετοιμασίες για την αναχώρηση του Τραμπ, το Associated Press δημοσίευσε φωτογραφία (κεντρική φωτό άρθρου) με έναν πράκτορα της Μυστικής Υπηρεσίας να καθαρίζει τη λιμουζίνα του Αμερικανού προέδρου, γνωστή ως «The Beast» (μτφ. το θηρίο), πριν από την αναχώρησή του από τον Λευκό Οίκο.

Μπορείτε να δείτε Live όλες τις εξελίξεις για τη σύνοδο κορυφής εδώ.

Πηγή: skai.gr

