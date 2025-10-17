Πάνω από 100 δημοσιογράφοι του Πενταγώνου καθάρισαν τους χώρους εργασίας τους και παρέδωσαν τις δημοσιογραφικές τους ταυτότητες αυτή την εβδομάδα, αρνούμενοι να υπογράψουν μια περιοριστική πολιτική δημοσιογραφικής κάλυψης που προώθησε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Χέγκσεθ, που κατακλύζεται από αναφορές οι οποίες τονίζουν την ακαταλληλότητά του για τη θέση, θέλει να ελέγχει τη ροή των πληροφοριών από το υπουργείο που διευθύνει. Θέλει ο Τύπος να είναι ο στενογράφος του, αντί για ελεύθερη και ανεξάρτητη τέταρτη εξουσία.

Περίπου 30 μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Bloomberg, αρνήθηκαν να υπογράψουν τη νέα πολιτική του Πενταγώνου, εξασφαλίζοντας ότι η κάλυψη του μεγαλύτερου ομοσπονδιακού υπουργείου της κυβέρνησης θα είναι πιο δύσκολη. Ακόμη και τα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης Newsmax και Fox News –ο παλιός εργοδότης του Χέγκσεθ– αρνήθηκαν να υπογράψουν τη νέα πολιτική. Το One America News Network, ένα δίκτυο φιλικό προς τον Tραμπ, συμφώνησε με τους νέους περιορισμούς.

Η δέσμευση, που περιγράφεται σε 21 σελίδες, απαιτεί από τους δημοσιογράφους να συμφωνήσουν ότι δεν θα ζητούν πληροφορίες απόρρητες ή μη, που δεν έχουν εγκριθεί για δημοσιοποίηση. Με άλλα λόγια, οι δημοσιογράφοι θα απαγορευόταν να κάνουν τη δουλειά τους, που είναι να ενημερώνουν το κοινό για τις ενέργειες της κυβέρνησής τους.

Οι Αμερικανοί έχουν κάθε δικαίωμα να γνωρίζουν πώς δαπανώνται τα 1 τρισεκατομμύρια δολάρια των φορολογουμένων που διαχειρίζεται το υπουργείο. Έχουν κάθε δικαίωμα να γνωρίζουν αν η εκδοχή των γεγονότων που προέρχεται από ανώτερους αξιωματούχους είναι αληθινή ή απλώς προπαγάνδα. Οι ανησυχητικές προσπάθειες του Πενταγώνου να περιορίσει την πρόσβαση των δημοσιογράφων είναι η τελευταία απόδειξη ότι οι συχνές υποσχέσεις της κυβέρνησης Τραμπ για διαφάνεια, είναι κενές.

Το Πεντάγωνο θέλει το αμερικανικό κοινό και ο κόσμος να ακούνε μόνο τη δική του εκδοχή των γεγονότων -και να καλύπτουν με μυστικότητα τις αποφάσεις για τον πόλεμο και την ειρήνη.

Το πιο πιθανό είναι ότι ο Τραμπ θέλει να ελέγχει την αφήγηση για τη θητεία του. Αν δεν ήταν ο Τύπος, ο κόσμος ίσως να μην είχε μάθει ποτέ για τις κακοποιήσεις στη φυλακή Αμπού Γκράιμπ στο Ιράκ ή την αλήθεια για τον πόλεμο του Βιετνάμ. Πιο πρόσφατα, οι δημοσιογράφοι έθεσαν ερωτήσεις σχετικά με τη νομιμότητα των αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων σε πλοία από τη Βενεζουέλα, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες που έρχονται σε αντίθεση με την επίσημη γραμμή της κυβέρνησης.

Η κόντρα του Χέγκσεθ με τον Τύπο ξεκίνησε νωρίς και έχει γίνει χαρακτηριστικό γνώρισμα της θητείας του στο Πεντάγωνο. «Τα μέλη μας δεν έκαναν τίποτα για να δημιουργήσουν αυτή την ανησυχητική κατάσταση», δήλωσε η Ένωση Τύπου του Πενταγώνου σε ανακοίνωσή της.

«Προέρχεται από μια εντελώς μονομερή κίνηση των αξιωματούχων του Πενταγώνου, οι οποίοι προφανώς επιδιώκουν να αποκλείσουν το αμερικανικό κοινό από πληροφορίες που δεν ελέγχουν και δεν έχουν προεγκρίνει -πληροφορίες που αφορούν θέματα όπως σεξουαλικές επιθέσεις στον στρατό, συγκρούσεις συμφερόντων, διαφθορά ή σπατάλη και απάτη σε προγράμματα δισεκατομμυρίων δολαρίων».

«Η κάλυψη από το δημοσιογραφικό σώμα του Πενταγώνου αφορά θέματα που δεν έχουν σημασία μόνο για το κοινό», συνεχίζει η δήλωση, «αλλά και για την ευημερία των στρατιωτών, ναυτών, αεροπόρων, πεζοναυτών και φρουρών που προστατεύουν την Αμερική καθημερινά. Η πιθανή απομάκρυνσή τους από το Πεντάγωνο πρέπει να αποτελεί ανησυχία για όλους».

Σε ένα χρόνο από τώρα, όταν η επιτροπή του Νόμπελ Ειρήνης θα εξετάζει το ενδεχόμενο να απονείμει το βραβείο στον Τραμπ, θα πρέπει να θυμάται τη συνολική καταστολή του Τύπου από την κυβέρνησή του. Αυτό αποτελεί μέρος μιας αντισυνταγματικής ολίσθησης προς τον αυταρχισμό, τον περιορισμό των ελευθεριών, τη φίμωση των κριτικών και την παρεμπόδιση της δημοκρατίας.

Ένα λογικό ερώτημα που μπορεί να τεθεί στον Χέγκσεθ είναι γιατί φοβάται τόσο πολύ τους δημοσιογράφους. Έχει επιπλήξει τον Τύπο και έχει δώσει λίγες συνεντεύξεις Τύπου, σε αντίθεση με τους προκατόχους του. Η προφανής απάντηση είναι το δικό του ιστορικό, το οποίο περιλαμβάνει την αμελή διαχείριση απόρρητων πληροφοριών σε μια συνομιλία στο Signal με -μεταξύ άλλων- τον αντιπρόεδρο Βανς.

Υπό την ηγεσία του Χέγκσεθ, το Πεντάγωνο έχει καταβάλει επίμονες προσπάθειες για να «ξεριζώσει» όσους διαρρέουν πληροφορίες.

Ο Χέγκσεθ χαρακτήρισε τις προσπάθειές του να περιορίσει την πρόσβαση των δημοσιογράφων στο Πεντάγωνο «κοινή λογική», υπονοώντας ψευδώς ότι οι δημοσιογράφοι περιφέρονταν ελεύθερα με απεριόριστη πρόσβαση. Στο X, πρόσφερε με ευκολία το emoji αποχαιρετισμού στα μέσα ενημέρωσης που αρνήθηκαν να υπογράψουν τη δέσμευση.

Οι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Πεντάγωνο δεν θα βρίσκονται στο κτίριο, αλλά οι προσπάθειές τους να το καλύψουν με ακρίβεια θα παραμείνουν αμείωτες και πιθανώς ακόμη πιο επίμονες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.