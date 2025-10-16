Ζελένσκι: Η Ρωσία έσπευσε σε διάλογο μόλις άκουσε για τους Tomahawk

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βλέπει «αλλαγή στάσης» της Μόσχας μετά τις συζητήσεις για αποστολή αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι μόνο η ισχύς και η δικαιοσύνη μπορούν να φέρουν τη Ρωσία στο τραπέζι του διαλόγου.

Στην πρώτη του αντίδραση μετά την επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν και την ανακοίνωση νέας συνάντησης των δύο ηγετών, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία σπεύδει να επανεκκινήσει τον διάλογο μόλις ξεκίνησαν συζητήσεις για την αποστολή πυραύλων Tomahawk στην Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η Ουκρανία υπολογίζει στη δυναμική που οδήγησε στον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτή η δυναμική «θα συμβάλει και στον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία».



