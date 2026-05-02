Την κατάρριψη ισραηλινού drone από πύραυλο εδάφους - αέρος στον νότιο Λίβανο ανακοίνωσε το Σάββατο η Χεζμπολάχ δίνοντας στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο.
Η ανακοίνωση της Χεζμπολάχ:
«Πλάνα από την Ισλαμική Αντίσταση να καταρρίπτει ένα drone του ισραηλινού εχθρικού στρατού, τύπου "Hermes 450-Zik", πάνω από την πόλη Ναμπατίε στον νότιο Λίβανο με πύραυλο εδάφους-αέρος».
Η κατάρριψη δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές έως στιγμής.
