Την κατάρριψη ισραηλινού drone από πύραυλο εδάφους - αέρος στον νότιο Λίβανο ανακοίνωσε το Σάββατο η Χεζμπολάχ δίνοντας στη δημοσιότητα σχετικό βίντεο.

Η ανακοίνωση της Χεζμπολάχ:



«Πλάνα από την Ισλαμική Αντίσταση να καταρρίπτει ένα drone του ισραηλινού εχθρικού στρατού, τύπου "Hermes 450-Zik", πάνω από την πόλη Ναμπατίε στον νότιο Λίβανο με πύραυλο εδάφους-αέρος».

Η κατάρριψη δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές έως στιγμής.

Πηγή: skai.gr

