Πεζεσκιάν: «Το ιρανικό έθνος δεν θα υποκύψει ποτέ στον εχθρό»

«Το ιρανικό έθνος δεν θα υποκύψει ποτέ στον εχθρό», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Τεχεράνης περί υπεράσπισης των συμφερόντων και των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού.

Διάλογος ή διαπραγμάτευση «δεν σημαίνει παράδοση ή υποχώρηση», αλλά αποσκοπεί στη διασφάλιση των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού και στην υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων «με κύρος», πρόσθεσε ο Ιρανός πρόεδρος κατά τη συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας για την Αποκατάσταση των Ζημιών από τον «Τρίτο Επιβεβλημένο Πόλεμο», όπου παρουσιάστηκε έκθεση για τις καταστροφές σε κατοικίες, εμπορικές και διοικητικές μονάδες, οχήματα και υποδομές.

Ο Ιρανός πρόεδρος ζήτησε να επιταχυνθεί η ανοικοδόμηση, δίνοντας προτεραιότητα στις κατοικίες και στην ψυχολογική ασφάλεια των πληγέντων οικογενειών. Όπως είπε, η κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει όλους τους διαθέσιμους πόρους για την αποζημίωση των πολιτών και την προσωρινή στέγαση όσων έχασαν τα σπίτια τους.

دکتر پزشکیان در جلسه کارگروه بازسازی خسارات ناشی از جنگ



🔹️با تجمیع همه ظرفیت‌ها از مرحله بازسازی نیز با موفقیت عبور خواهیم کرد

🔹️مردم باید با واقع‌بینی شرایط کشور را درک کنند

🔹️هرگونه مذاکره‌ای با هدف احقاق حقوق ملت و دفاع مقتدرانه از منافع ملی استhttps://t.co/TpNv1aviL6 pic.twitter.com/lzcbcMPKI4 — pezeshkian (@drpezeshkian2) May 10, 2026

Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες, τους δωρητές, τους κοινωνικούς φορείς και τους ιδιοκτήτες κατοικιών να συνεχίσουν να στηρίζουν τις πληγείσες οικογένειες, επισημαίνοντας ότι η χώρα χρειάζεται ενότητα, αλληλεγγύη και συμμετοχή για να ξεπεράσει την κρίση.

Ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι η αντοχή στις δυσκολίες του πολέμου απαιτεί υπομονή και αντίσταση, υπογραμμίζοντας ότι, με τη στήριξη του λαού και την αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της χώρας, το Ιράν θα ξεπεράσει και αυτή τη δοκιμασία.

Πηγή: skai.gr

