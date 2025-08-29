Λογαριασμός
Πεζεσκιάν: Ισραήλ και ΗΠΑ θέλουν να διχάσουν και να καταστρέψουν το Ιράν

«Εάν επιτεθούν, το Ιράν θα αντισταθεί σθεναρά εναντίον τους» δήλωσε ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε προμαγνητοσκοπημένη τηλεοπτική συνέντευξη

Πεζεσκιάν

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν δεν επιζητεί πόλεμο, ωστόσο εάν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν, το Ιράν θα αντισταθεί σθεναρά εναντίον τους.

«Η Αμερική και το Ισραήλ επιδιώκουν να διχάσουν και να καταστρέψουν το Ιράν, αλλά κανένας Ιρανός δεν θέλει το Ιράν να είναι διχασμένο», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν σε προμαγνητοσκοπημένη τηλεοπτική συνέντευξη.

