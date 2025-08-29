Πεζεσκιάν: Ισραήλ και ΗΠΑ θέλουν να διχάσουν και να καταστρέψουν το Ιράν

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν δεν επιζητεί πόλεμο, ωστόσο εάν το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν, το Ιράν θα αντισταθεί σθεναρά εναντίον τους.
«Η Αμερική και το Ισραήλ επιδιώκουν να διχάσουν και να καταστρέψουν το Ιράν, αλλά κανένας Ιρανός δεν θέλει το Ιράν να είναι διχασμένο», δήλωσε ο Μασούντ Πεζεσκιάν σε προμαγνητοσκοπημένη τηλεοπτική συνέντευξη.
Πηγή: skai.gr
- Σφοδρή επίθεση Λευκού Οίκου στο Politico για τον Γουίτκοφ: Το κατηγορεί για «επιχείρηση ξένης επιρροής»
- Δραματικό βίντεο από την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου - Εκτελούν πατέρα μπροστά στα παιδιά του
- Η Παλαιστινιακή Αρχή καλεί τις ΗΠΑ να ανακαλέσουν την απόφαση να μη χορηγήσουν βίζα για τον ΟΗΕ στην αντιπροσωπεία της
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.