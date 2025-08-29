Λογαριασμός
Δραματικό βίντεο από την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου - Εκτελούν πατέρα μπροστά στα παιδιά του

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα ο ίδιος ο Νετανιάχου - Δείχνει έναν πατέρα να μεταφέρει άρον - άρον τους δυο γιους του σε μια αποθηκούλα για να κρυφτούν

Ισραήλ: Αποτρόπαιο βίντεο από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023

Αποτροπιασμό προκαλεί βίντεο της σφαγής της 7ης Οκτωβρίου 2023 από τη Χαμάς που δημοσίευσε ο ίδιος ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σε εκπομπή. 

Εν μέσω της επίθεσης της Χαμάς το βίντεο, από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης, δείχνει τον πατέρα, ονόματι Γκιλ Τάσα, να μεταφέρει άρον - άρον τους δυο γιους του σε μια αποθηκούλα στην αυλή του σπιτιού τους στην κοινότητα Νατίβ ΧαΑσάρα για να κρυφτούν. 

Τρομοκράτης της Χαμάς όμως αντιλαμβάνεται ότι η οικογένεια έχει κρυφτεί στη μικρή αποθήκη και πετάει μια χειροβομβίδα, με συνέπεια ο πατέρας, που πιθανότατα κάλυψε τα παιδιά του για να τα προστατέψει, να πέσει νεκρός.

Το βίντεο καταγράφει τις τραγικές συνέπειες, με το σώμα του Τάσα στο έδαφος και τους δύο μικρότερους γιους του γεμάτοι αίματα να κλαίνε, ενώ η σύζυγός του Σαμπίν θρηνεί την απώλεια του συζύγου και ενός από τους γιους της.

Η Σαμπίν Τάσα ενέκρινε τη χρήση του συγκλονιστικού βίντεο, τονίζοντας τη σημασία του να φανεί στη διεθνή κοινότητα τι συνέβη.

Επειδή τα πλάνα είναι πάρα πολύ σκληρά το ΣΚΑΪ.gr έχει κόψει μέρος του βίντεο. 

