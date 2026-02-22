Λογαριασμός
Πεζεσκιάν: Έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο - «Ενθαρρυντικά» τα μηνύματα από τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

«Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε στενά τις ενέργειες των ΗΠΑ και έχουν κάνει όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο» ανέφερε

Πεζεσκιάν

«Ενθαρρυντικές» ήταν οι ενδείξεις από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε στενά τις ενέργειες των ΗΠΑ και έχουν κάνει όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο», πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν.

