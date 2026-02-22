Πεζεσκιάν: Έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο - «Ενθαρρυντικά» τα μηνύματα από τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ

«Ενθαρρυντικές» ήταν οι ενδείξεις από τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε στενά τις ενέργειες των ΗΠΑ και έχουν κάνει όλες τις αναγκαίες προετοιμασίες για οποιοδήποτε πιθανό σενάριο», πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν.

Iran is committed to peace and stability in the region. Recent negotiations involved the exchange of practical proposals and yielded encouraging signals. However, we continue to closely monitor U.S. actions and have made all necessary preparations for any potential scenario. — Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) February 22, 2026

