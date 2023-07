Πέθανε ο Vince Hill, o τραγουδιστής του «Εντελβάις» 

Ο Βρετανός τραγουδιστής και παρουσιαστής Vince Hill έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών.

Ο Hill έγινε γνωστός το 1967, όταν ηχογράφησε μια διασκευή του Edelweiss, από το μιούζικαλ «Η Μελωδία της Ευτυχίας» των Rodgers και Hammerstein του 1959, με το οποίο μπήκε και στα UK Albums Chart.

Η οικογένεια με δήλωση στον λογαριασμό του στο Twitter, επιβεβαίωσε τη θλιβερή είδηση του θανάτου του.

Sadly we have to share news none of us want to hear

We're very sorry to have to tell you Vince has left us

He passed peacefully at home

Vince created a musical legacy...

His tunes will remain forever in our hearts

Here's to you V... you bloody legend xxx

#VinceHill #Legend pic.twitter.com/f4kHr93taB