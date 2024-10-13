Giorgio Armani: Ο 90χρονος σχεδιαστής αποκάλυψε πότε θα αποσυρθεί

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι -ο ιδρυτής του πολυτελούς ιταλικού οίκου μόδας που φέρει το όνομά του- δηλώνει ότι σχεδιάζει να αποσυρθεί μέσα στα επόμενα δύο ή τρία χρόνια. Ο 90χρονος, ο οποίος είναι ο πιο διάσημος σχεδιαστής μόδας της Ιταλίας, έχει προηγουμένως «αποκρούσει» τις ερωτήσεις σχετικά με τα σχέδια διαδοχής για την εταιρεία.

Ο ίδιος έχει σταθερά τον έλεγχο της αυτοκρατορίας του από τότε που την ίδρυσε πριν από, σχεδόν, 50 χρόνια. Αλλά χωρίς παιδιά για να τη μεταβιβάσει, υπάρχουν εδώ και καιρό εικασίες σχετικά με το μακροπρόθεσμο μέλλον της.

Giorgio Armani: «La scoperta dell'amore, la mancanza dei figli, il dolore per Sergio. Con lui morì anche una parte di me» https://t.co/SjbQxA5bb5 — Corriere della Sera (@Corriere) October 12, 2024

Ο Αρμάνι δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα «Corriere della Sera»: «Μπορώ ακόμη να δώσω στον εαυτό μου δύο ή τρία χρόνια ως επικεφαλής της εταιρείας. Όχι περισσότερο, αυτό θα ήταν αρνητικό. Δεν μπορώ να κοιμηθώ τη νύχτα. Δεν γνωρίζω πια τον βαθύ και ήρεμο ύπνο που είχα κάποτε. Τώρα ονειρεύομαι τη νύχτα και στα όνειρά μου χτίζω το μέλλον μου».

Ο Armani δήλωσε ότι βλέπει ένα εργασιακό μέλλον, στο οποίο «δεν θα χρειάζεται πλέον να είμαι εγώ αυτός που θα λέει “Ναι” ή “Όχι”». Επιθυμώντας να διατηρήσει τη μελλοντική ανεξαρτησία της εταιρείας, δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα ότι έχει «δημιουργήσει ένα είδος δομής, ένα σχέδιο, ένα πρωτόκολλο» για να ρυθμίσει τη διαδοχή του, αλλά δεν ανέλυσε λεπτομέρειες.

Ο Αρμάνι σπούδασε αρχικά ιατρική πριν τα παρατήσει και καταταγεί στον στρατό. Προχωρώντας στη διακόσμηση βιτρινών και στις πωλήσεις, ίδρυσε την εταιρεία του το 1975, παρουσιάζοντας τις πρώτες του συλλογές έτοιμων ενδυμάτων με το όνομά του τον επόμενο χρόνο.

Αγαπημένος των διασημοτήτων στα κόκκινα χαλιά, ο Armani έχει αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με διάφορους αστέρες όλα αυτά τα χρόνια, όπως ο Richard Gere, ο Eric Clapton και η Lady Gaga. Στους κληρονόμους του Αρμάνι αναμένεται να περιλαμβάνονται η αδελφή του, άλλα τρία μέλη της οικογένειας που εργάζονται στην εταιρεία, ο μακροχρόνιος συνεργάτης και συνεταίρος του, Pantaleo Dell'Orco, και ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα.

