Πέθανε η ηθοποιός Τζουν Λόκχαρτ

Η Τζουν Λόκχαρτ, εμβληματική ηθοποιός της χρυσής εποχής της αμερικανικής τηλεόρασης, έφυγε από τη ζωή στις 23 Οκτωβρίου στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνια, σε ηλικία 100 ετών, από φυσικά αίτια, σύμφωνα με το Variety.

Με καριέρα που εκτεινόταν σε σχεδόν οκτώ δεκαετίες, η Λόκχαρτ άφησε έντονο αποτύπωμα στη μικρή και μεγάλη οθόνη. Έγινε γνωστή στο ευρύ κοινό μέσα από τον ρόλο της Ρουθ Μάρτιν, της θετής μητέρας του μικρού Τίμι, στη δημοφιλή σειρά του CBS «Lassie» (1958–1964). Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε στο επίσης εμβληματικό «Lost in Space» (1965–1968), όπου ενσάρκωσε τη στοργική αλλά δυναμική μητέρα και επιστήμονα μιας οικογένειας που εγκλωβίζεται στο διάστημα.

Σε συνέντευξή της το 2024 στο περιοδικό Closer, που επικαλείται το Variety, είχε αναφέρει με χιούμορ ότι στα γυρίσματα του Lassie «ήμουν η κυρία του Scrabble για το συνεργείο», ενώ χαρακτήριζε το Lost in Space ως το αγαπημένο της έργο.

Η καριέρα της περιλάμβανε συμμετοχές σε δεκάδες σειρές και ταινίες, με εμφανίσεις σε παραγωγές όπως Petticoat Junction, General Hospital, Beverly Hills 90210, Happy Days, Full House, Roseanne και Grey’s Anatomy.

Κόρη των ηθοποιών Τζιν και Κάθλιν Λόκχαρτ, η Τζουν γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1925 και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο στα 13 της, στην ταινία «A Christmas Carol» (1939). Ακολούθησαν συμμετοχές σε κλασικές παραγωγές όπως Meet Me in St. Louis, The Yearling και Sergeant York.

Τη δεκαετία του ’50 εμφανίστηκε σε πλήθος τηλεοπτικών western, όπως Gunsmoke και Rawhide, ενώ η καλλιτεχνική της αξία αναγνωρίστηκε με δύο υποψηφιότητες για Emmy, δύο αστέρια στο Hollywood Walk of Fame, καθώς και ένα Βραβείο Tony για τον ρόλο της στο Broadway, στο For Love or Money (1948).

