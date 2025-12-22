Ένα έντονο και με επιθετική χροιά εορταστικό βίντεο ανέβασε στους λογαριασμούς του στα social media το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, με τίτλο «Χριστούγεννα μετά τις μαζικές απελάσεις».

Το χαοτικό βίντεο έχει σκηνές από «παλιά, καλά αμερικανικά Χριστούγεννα», πλάνα από κλασσικές χριστουγεννιάτικες ταινίες, εικόνες στρατιωτών του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ένα πρωτοσέλιδο της παραίτησης του Γκορμπατσόφ και πλάνα του προέδρου Τραμπ με τον Αγιο Βασίλη, με μουσικό χαλί το «πειραγμένο» All I want for Christmas is you, της Μαράια Κάρεϊ.

The official account of the U.S. Department of Homeland Security posted a Christmas video and titled it “Christmas After Mass Deportations.”



And the video itself… just see it for yourself. pic.twitter.com/ZDGsdNZyzl — NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2025

«Αυτά τα Χριστούγεννα, οι καρδιές μας μεγαλώνουν καθώς ο παράνομος πληθυσμός μας συρρικνώνεται» αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης.

To βίντεο τελειώνει με μία έκρηξη - σαν πυρηνικό μανιτάρι γεμάτο ζαχαρωτά και χριστουγεννιάτικα στολίδια - με την ακατανόητη λέξη "Mirth Nuke".

Το Mirth Nuke πιθανότατα αναφέρεται είτε στο "Thermonuclear Mirth", ένα βιβλίο του Gracjan Kraszewski γνωστό για την παράλογη αλλά βαθιά προσέγγισή του στη ζωή, είτε σε έναν συνδυασμό του "Mirth Connect" (ένα εργαλείο ενσωμάτωσης δεδομένων υγείας) και της έννοιας ενός ισχυρού ψηφιακού «πυρηνικού» όπλου.

Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε...

Πηγή: skai.gr

