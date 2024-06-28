Ισχυρός σεισμός 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τη νύχτα της Παρασκευής (τοπική ώρα) ανοιχτά των ακτών του νότιου Περού σε βάθος 28 χιλιομέτρων (17 μίλια), σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των Ηνωμένων Πολιτειών (USGC).

Ο σεισμός σημειώθηκε οκτώ χιλιόμετρα (5 μίλια) δυτικά της Atiquipa, περίπου 600 χιλιόμετρα (372 μίλια) νότια της πρωτεύουσας Περού.

Σύμφωνα ωστόσο με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ) ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,9 βαθμών.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Ειρηνικού εξέδωσε προειδοποίηση για «πιθανά» κύματα έως και 1 έως 3 μέτρα κατά μήκος ορισμένων ακτών στο Περού.

«Με βάση όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, προβλέπονται επικίνδυνα κύματα τσουνάμι για ορισμένες ακτές», ανέφερε το κέντρο.

Το Γεωφυσικό Ινστιτούτο του Περού (IGP) εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι που σημαίνει ότι οι αρχές θα πρέπει να ενεργοποιήσουν πρωτόκολλα για την προστασία του πληθυσμού λόγω της «πιθανής» εμφάνισης τσουνάμι.

The magnitude in the earthquake off the coast of Peru has been upgraded to 7.2. #earthquake #Peru pic.twitter.com/YG5SuUeBJk — Indian Observer (@ag_Journalist) June 28, 2024

Το Περού, και το μεγαλύτερο μέρος της ακτής του Ειρηνικού της Νότιας Αμερικής, βρίσκονται στα σύνορα δύο τεκτονικών πλακών: της νοτιοαμερικανικής πλάκας, που περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ηπείρου, και της πλάκας Nazca, που εκτείνεται σε όλο τον Ειρηνικό κατά μήκος του μεγαλύτερου μέρους της ακτής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.