Το δικαστικό σώμα του Περού καταδίκασε την Πέμπτη τον πρώην αριστερό πρόεδρο Πέδρο Καστίγιο σε 11,5 χρόνια φυλάκισης για εξέγερση και συνωμοσία κατά του κράτους στα τέλη του 2022, όταν προσπάθησε ανεπιτυχώς να διαλύσει το Κογκρέσο και να αναλάβει ευρείες εξουσίες.

Η καταδίκη του Καστίγιο έρχεται μια μέρα μετά την καταδίκη ενός άλλου πρώην προέδρου, του Μάρτιν Βιζκάρα, σε 14 χρόνια φυλάκισης, αφού κρίθηκε ένοχος για δωροδοκία χρόνια πριν αναλάβει τα καθήκοντά του, σημειώνει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

