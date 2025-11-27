Ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε εκ νέου κάθε ιδέα συμβιβασμού, επιμένοντας ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο με την αποχώρηση των ουκρανικών στρατευμάτων από τα εδάφη που διεκδικεί η Μόσχα, παρά την «τεράστια πρόοδο» που επικαλούνται οι ΗΠΑ στις συνομιλίες. Οι αδιάλλακτες θέσεις του Κρεμλίνου συγκρούονται με την κόκκινη γραμμή του Κιέβου για καμία εδαφική παραχώρηση.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν επέμεινε εκ νέου στους βασικούς του όρους για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, διαμηνύοντας ότι η Ρωσία θα καταθέσει τα όπλα μόνο εάν τα ουκρανικά στρατεύματα αποσυρθούν από τα εδάφη που η Μόσχα διεκδικεί.

Σε μια σειρά από σκληροπυρηνικές δηλώσεις, τις πιο εκτενείς έως τώρα για το νέο αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν επανέλαβε τις πιο αδιάλλακτες ρωσικές απαιτήσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν ζητά εδώ και καιρό τη νομική αναγνώριση των ουκρανικών περιοχών που η Ρωσία έχει καταλάβει με τη βία.

Σε αυτές περιλαμβάνεται η χερσόνησος της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε παράνομα το 2014, καθώς και η περιοχή του Ντονμπάς, αποτελούμενη από τις επαρχίες Λουχάνσκ και Ντονέτσκ, τις οποίες η Μόσχα πλέον ελέγχει σε μεγάλο βαθμό.

Για το Κίεβο, το οποίο έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να παραδώσει τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να κατέχει, το να «ανταμείψει» τη ρωσική επιθετικότητα είναι αδιανόητο.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο Κιργιστάν, ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε το Κίεβο ότι θέλει να πολεμήσει «μέχρι να πεθάνει και ο τελευταίος Ουκρανός», κάτι για το οποίο η Ρωσία είναι έτοιμη.

Επανέλαβε ότι η Ρωσία έχει την πρωτοβουλία στο πεδίο της μάχης και πως οι εχθροπραξίες θα τερματιστούν μόνο όταν τα ουκρανικά στρατεύματα αποσυρθούν από τις επίμαχες περιοχές.

«Αν δεν αποσυρθούν, θα το πετύχουμε με τα όπλα», είπε.

Ωστόσο, οι αργές ρωσικές προελάσεις στην ανατολική Ουκρανία έχουν υψηλό κόστος σε ανθρώπινο δυναμικό. Σύμφωνα με το αμερικανικό Institute for the Study of War, με αυτόν τον ρυθμό η Μόσχα θα χρειαστεί σχεδόν δύο ακόμη χρόνια για να καταλάβει ολόκληρη την περιοχή του Ντονέτσκ.

Κρίσιμο είναι ότι η περιοχή που απαιτεί η Ρωσία περιλαμβάνει τη «ζώνη–φρούριο» από βαριά οχυρωμένες πόλεις και κωμοπόλεις, που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια της Ουκρανίας. Το Κίεβο και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί του έχουν καταστήσει σαφές ότι οι εδαφικές παραχωρήσεις αποτελούν κόκκινη γραμμή.

Οι δηλώσεις της Πέμπτης ήταν η πρώτη φορά που ο Πούτιν αναφέρθηκε στο έντονο διπλωματικό παρασκήνιο της τελευταίας εβδομάδας, κατά την οποία ΗΠΑ και Ουκρανία πραγματοποίησαν εντατικές συνομιλίες για ένα ειρηνευτικό σχέδιο που είχε φέρεται να έχει καταρτιστεί τον Οκτώβριο από Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους.

Το σχέδιο, που αρχικά ήταν έντονα προσανατολισμένο προς τις ρωσικές απαιτήσεις, αναθεωρήθηκε στη συνέχεια. Ωστόσο, εκτιμάται ότι δεν ρυθμίζει το ζήτημα των κατεχόμενων εδαφών, το οποίο, μαζί με τις εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία, αποτελεί το μεγαλύτερο αγκάθι ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο.

Ο Πούτιν ανακοίνωσε ότι η Ρωσία έχει λάβει το νέο προσχέδιο και ότι μπορεί να αποτελέσει «βάση» για μια μελλοντική συμφωνία ειρήνης.

Πρόσθεσε όμως ότι είναι «απολύτως αναγκαίο» να συζητηθούν «ορισμένα συγκεκριμένα σημεία που πρέπει να αποδοθούν με διπλωματική γλώσσα».

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο να αναγνωριστεί η Κριμαία και το Ντονμπάς ως υπό ρωσικό de facto έλεγχο -αλλά όχι νομικά- ο Πούτιν απάντησε: «Αυτός είναι ο πυρήνας της συζήτησής μας με τους Αμερικανούς συνομιλητές μας».

Επιβεβαίωσε επίσης ότι μια αμερικανική αντιπροσωπεία, στην οποία θα συμμετέχει ο ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ, αναμένεται στη Μόσχα στο πρώτο μισό της επόμενης εβδομάδας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τον Γουίτκοφ ενδέχεται να συνοδεύσει ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Αντρίι Γιερμάκ, ανέφερε ότι ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, θα επισκεφθεί το Κίεβο αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι «μένουν μόνο λίγα σημεία διαφωνίας» ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία — υπονοώντας ότι μια συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για να συζητηθούν αυτά τα σημεία εξαρτάται από την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Στις δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο Πούτιν επανέλαβε την περιφρόνησή του για την ουκρανική ηγεσία, την οποία χαρακτήρισε «μη νομιμοποιημένη». Επομένως, «δεν έχει νόημα» να υπογραφεί οποιοδήποτε έγγραφο μαζί της, πρόσθεσε.

Η Ουκρανία βρίσκεται υπό στρατιωτικό νόμο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, κάτι που καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή εκλογών. Νωρίτερα φέτος, η ουκρανική βουλή ψήφισε ομόφωνα υπέρ της επιβεβαίωσης της νομιμότητας του προέδρου Ζελένσκι, του οποίου η θητεία είχε τυπικά λήξει την άνοιξη.

Ο Πούτιν απέρριψε επίσης τις προειδοποιήσεις Ευρωπαίων ηγετών ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιτεθεί στην Ευρώπη μέσα στις επόμενες δεκαετίες.

«Αυτό μας φαίνεται πραγματικά γελοίο», είπε.

Οι δηλώσεις του Πούτιν την Πέμπτη αποτελούν τη σαφέστερη ένδειξη μέχρι σήμερα ότι η Ρωσία δεν σκοπεύει να υποχωρήσει, την ώρα που Αμερικανοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Τραμπ, μιλούν για «τεράστια πρόοδο» στις προσπάθειές τους να τερματίσουν τον πόλεμο.

Σύμφωνα με αναλυτές, ο Βλαντιμίρ Πούτιν επιχειρεί να «κουράσει» τη Δύση, αναμένοντας ότι η δέσμευση των δυτικών χωρών να στηρίζουν την ουκρανική πολεμική προσπάθεια θα εξασθενήσει με τον χρόνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να αποχωρήσει από τις προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων εάν δεν υπάρξει πρόοδος.

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, από την πλευρά τους, λένε ότι ο Πούτιν κωλυσιεργεί επειδή η Ρωσία επιδιώκει να καταλάβει περισσότερα ουκρανικά εδάφη πριν δεχθεί οποιαδήποτε συμφωνία.

Ο Λευκός Οίκος και ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για την πρόσφατη διπλωματική κινητικότητα, αλλά οι Ευρωπαίοι έχουν επαναλάβει τον σκεπτικισμό τους ως προς το αν ο Πούτιν έχει πραγματική πρόθεση να τερματίσει τον πόλεμο.

Την Τετάρτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κατηγόρησε τη Ρωσία ότι διατηρεί μια νοοτροπία «μεταπολεμικής εποχής» και ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την Ευρωπαϊκή ήπειρο ως «ζώνη επιρροής» όπου κυρίαρχα κράτη μπορούν να «τεμαχίζονται».



Πηγή: skai.gr

