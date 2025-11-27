Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε την Πέμπτη ότι οι αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και των ΗΠΑ θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα για να επεξεργαστούν μια φόρμουλα που συζητήθηκε στις συνομιλίες στη Γενεύη με στόχο την ειρήνη και την παροχή εγγυήσεων ασφάλειας για το Κίεβο, σημειώνει το Reuters.

«Η ομάδα μας, μαζί με τους Αμερικανούς εκπροσώπους, θα συναντηθεί στο τέλος αυτής της εβδομάδας για να συνεχίσει να προσεγγίζει τα σημεία που έχουμε ως αποτέλεσμα των συνομιλιών στη Γενεύη, με μια μορφή που θα μας οδηγήσει στο δρόμο προς την ειρήνη και τις εγγυήσεις ασφάλειας», δήλωσε ο Ζελένσκι στην βραδινή του βιντεοσκοπημένη ομιλία.

«Θα πραγματοποιηθεί συνάντηση των αντιπροσωπειών. Η ουκρανική αντιπροσωπεία θα είναι καλά προετοιμασμένη και θα επικεντρωθεί σε ουσιαστική εργασία», ανέφερε.

Πηγή: skai.gr

