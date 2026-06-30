Η αρχιεπισκοπή του Σαν Φρανσίσκο ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ότι έκλεισε συμφωνία για την καταβολή 395 εκατομμυρίων δολαρίων σε περίπου 530 θύματα υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης από μέλη του κλήρου, για να λάβουν τέλος οι προσφυγές τους στη δικαιοσύνη.

Οι σεξουαλικές κακοποιήσεις κυρίως ανηλίκων από μέλη του κλήρου, υποθέσεις που συχνά είχαν εκτυλιχθεί πριν από δεκαετίες, για πολύ καιρό παραγράφονταν, ώσπου η Καλιφόρνια ψήφισε νόμο που έδωσε παράθυρο τριών ετών σε θύματα να εκδηλωθούν και να καταθέσουν αγωγές και μηνύσεις, μεταξύ των αρχών του 2020 και των τελών του 2022, για αδικήματα αυτής της φύσης, ανεξαρτήτως ημερομηνίας τέλεσης.

Η συμφωνία «ανοίγει τον δρόμο για να προσφερθεί δίκαιη αποζημίωση στους επιζήσαντες, που έφεραν το βάρος αυτών των κακοποιήσεων όλη τους τη ζωή», έκρινε ο αρχιεπίσκοπος Σαν Φρανσίσκο, ο Σαλβατόρε Κορντιλεόνε, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου την οποία δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του.

«Αναλαμβάνουμε την πλήρη ευθύνη για αυτό που έγινε και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από όλους όσοι έπαθαν κακό», πρόσθεσε, αναφερόμενος στην «ηθική υποχρέωση» της καθολικής εκκλησίας να λογοδοτήσει για τα αδικήματα αυτά.

Η οικονομική πτυχή της συμφωνίας μένει να εγκριθεί από τα θύματα σε ψηφοφορία, προτού επικυρωθεί από δικαστή.

«Σήμερα, η ντροπή αλλάζει πλευρά», σχολίασε ένα από τα θύματα, η Μάργκι Ο’ Ντρίσκολ, που είχε υποστεί σεξουαλική κακοποίηση από ιερωμένο πριν από σχεδόν 50 χρόνια μέσα σε καθολικό σχολείο.

«Όπως όλοι οι επιζήσαντες, κουβάλαγα αυτή την οδύνη κι αυτή τη ντροπή σαν σιδερένια μπάλα δεμένη στο πόδι μου για πάρα, πάρα πολύ καιρό», είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, υπογραμμίζοντας ότι για ατελείωτα χρόνια τα θύματα αντιμετωπίζονταν από την εκκλησιαστική ιεραρχία με απόλυτη «περιφρόνηση».

«Τα χειρότερα δεινά τα υπέστησαν εκείνοι που πέθαναν όσο αυτή η υπόθεση τράβαγε σε μάκρος, χωρίς το όνομά τους να αναφερθεί ποτέ σε δικαστήριο και χωρίς να τους ζητηθεί συγγνώμη από την αρχιεπισκοπή», τόνισε.

Ο Τζεφ Άντερσον, δικηγόρος που όπως και άλλοι εκπροσωπεί μεγάλο αριθμό θυμάτων, έκανε λόγο για «σημαντική πρόοδο», εξηγώντας ότι πέρα από το οικονομικό σκέλος, των επανορθώσεων, η συμφωνία αναγκάζει την αρχιεπισκοπή να θέσει σε εφαρμογή 14 μέτρα για την «προστασία των παιδιών» και για να δοθούν «στους επιζήσαντες μέσα για να δρουν».

Ο θεσμός αναμένεται να δεσμευτεί να προσλάβει ανεξάρτητο σύμβουλο, που θα έχει πρόσβαση στα πλήρη αρχεία του, και θα του επιδώσει έκθεση για τις υποθέσεις της φύσης αυτής.

Θα δοθεί στη δημοσιότητα —όχι πλήρης— κατάλογος ιερωμένων που διέπραξαν τέτοια αδικήματα, ενώ θα δημιουργηθεί επίσης τηλεφωνική γραμμή για να καταγγέλλονται τέτοιες υποθέσεις στο μέλλον.

Η ρωμαιοκαθολική εκκλησία έχει βρεθεί, ουσιαστικά σε όλο τον κόσμο, αντιμέτωπη με σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης, κυρίως ανηλίκων, από μέλη του κλήρου.

Η διαχείρισή τους παρουσιάζει ωστόσο μεγάλες διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα. Στην Ισπανία, για παράδειγμα, την οποία επισκέφτηκε ο πάπας Λέων Ιδ΄ στις αρχές του Ιουνίου, η εκκλησία επικρίνεται έντονα από πολλούς για την αδιαφάνειά της ως προς το ζήτημα.

Πηγή: skai.gr

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