Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς τους λιανοπωλητές καυσίμων, ζητώντας την άμεση μείωση των τιμών της βενζίνης και αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν συνέπειες σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ κάλεσε τα πρατήρια καυσίμων να μειώσουν άμεσα τις τιμές, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη διατήρησή τους σε υψηλά επίπεδα.

«Οι λιανοπωλητές βενζίνης πρέπει να μειώσουν τις τιμές τους αμέσως», έγραψε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι διαφορετικά «μεγάλα προβλήματα βρίσκονται μπροστά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ακόμη ότι στόχος θα πρέπει να είναι η τιμή των 2,50 δολαρίων ανά γαλόνι.

Παράλληλα, ο Τραμπ επέκρινε την πολιτεία της Καλιφόρνιας για τη φορολογία στα καύσιμα, υποστηρίζοντας ότι οι υψηλοί φόροι επιβαρύνουν αδικαιολόγητα την τελική τιμή της βενζίνης για τους καταναλωτές.

«Η Καλιφόρνια θα πρέπει να σταματήσει να επιβάλλει τόσο υψηλούς φόρους στη βενζίνη», ανέφερε στην ίδια ανάρτηση.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

Οι λιανοπωλητές βενζίνης πρέπει να μειώσουν ΑΜΕΣΩΣ τις τιμές τους! Είναι πολύ υψηλές αν σκεφτεί κανείς ότι το πετρέλαιο βρίσκεται τώρα στα 68 δολάρια το βαρέλι και οδεύει προς τα κάτω. Οι λιανοπωλητές πρέπει να αντιδράσουν γρήγορα σε αυτή τη δήλωση και να κάνουν αυτό που ξέρουν ότι είναι σωστό - ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΛΑΟ ΜΑΣ! Δεν θα υπάρξει μέτρηση, κάτι που είναι εντελώς παράνομο.

Εάν οι λιανοπωλητές δεν το κάνουν αυτό, μεγάλα προβλήματα βρίσκονται μπροστά! Ξεκινήστε να στοχεύετε γύρω στα 2,50 δολάρια το γαλόνι και η Καλιφόρνια θα πρέπει να σταματήσει να χρεώνει τόσο υψηλούς φόρους στη βενζίνη της. Σύντομα ο φόρος θα είναι υψηλότερος από το ίδιο το προϊόν και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα το ανεχθούν, ούτε ο λαός της Καλιφόρνια, ο οποίος κακοποιείται από αυτούς τους γελοίους φόρους και από την ίδια του την κυβέρνηση.

Πηγή: skai.gr

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