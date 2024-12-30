Ντόναλντ Τραμπ: «Πλήρης και αμέριστη» υποστήριξή στον Μάικ Τζόνσον

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε σήμερα δημοσίως την υποστήριξή του στον Μάικ Τζόνσον, ο οποίος θα διεκδικήσει την επανεκλογή του στην προεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρούν πλειοψηφία.

Όπως αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Μάικ Τζόνσον «είναι καλός, σκληρά εργαζόμενος και θρησκευόμενος άνθρωπος. Θα κάνει αυτό που είναι σωστό και θα εξακολουθήσουμε να κερδίζουμε. Ο Μάικ έχει την πλήρη και αμέριστη υποστήριξή μου», καταλήγοντας με το χαρακτηριστικό σλόγκαν «MAGA» («Make America Great Again»).

Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα εκλέξει πρόεδρο την Παρασκευή, μετά την ορκωμοσία των μελών του νέου Κογκρέσου. Η υποστήριξη του Τραμπ ήταν απαραίτητη προκειμένου ο Τζόνσον να διεκδικήσει με αξιώσεις την επανεκλογή του στον θώκο που κατέχει από τον Οκτώβριο του 2023. Ως πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής, θα έχει στενή συνεργασία με τον Τραμπ, ο οποίος επιστρέφει στον Λευκό Οίκο και αναλαμβάνει καθήκοντα την 20ή Ιανουαρίου.

Πριν από λίγες ημέρες, 34 Ρεπουμπλικάνοι είχαν καταψηφίσει το νομοσχέδιο για την προσωρινή χρηματοδότηση του ομοσπονδιακού μηχανισμού το οποίο παρουσίασε ο Μάικ Τζόνσον, θεωρώντας ότι ευνοούσε τους Δημοκρατικούς. Ως εκ τούτου, εκφράζονταν αμφιβολίες σχετικά με την υποστήριξή τους στην υποψηφιότητα Τζόνσον.

Οι Ρεπουμπλικάνοι διατηρούν την πλειοψηφία (219-215) στη Βουλή των Αντιπροσώπων, κάτι που σημαίνει πως η έκβαση της ψηφοφορίας εξαρτάται από την ομοθυμία τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

