Η Νάνσι Πελόζι προκαλεί τον Ντόναλντ Τραμπ: Δεν νομίζω ότι είναι αρκετά άντρας για να καταθέσει στη Βουλή

Το μεγάλο ερώτημα που απασχολεί την αμερακινική πολιτική σκηνή τις τελευταίες ημέρες είναι ένα: Θα καταθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ ενόρκως για την εισβολή στο Καπιτώλιο; Ο πρώην πρόεδρος κλητεύθηκε από την Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, οι πιθανότητες, ωστόσο, να δώσει το παρών, είναι ελάχιστες, σύμφωνα με τους αναλυτές. Η Νάνσι Πελόζι, όμως, επιστράτευσε έναν... πλάγιο τρόπο, προκειμένου να «φέρει τον ρεπουμπλικανό πολιτική στο βήμα της ένορκης κατάθεσης. Την πρόκληση...

Και δη, την πρόκληση του ανδρισμού! Μιλώντας στην εκπομπή του MSNBC, Sunday Show, η Πελόζι δήλωσε ότι αμφιβάλει για τις προθέσεις του Τραμπ να παραβρεθεί ενώπιον της Επιτροπής, καθώς, αφενός δεν τον αφήσουν οι δικηγόροι του, περισσότερο όμως διότι... δεν είναι αρκετά άντρας για να το κάνει.

«Δεν νομίζω ότι οι δικηγόροι του θα θέλουν να εμφανιστεί, γιατί πρέπει να καταθέσει ενόρκως. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αρκετά άντρας, θα δούμε αν είναι αρκετά άντρας για να εμφανιστεί», δήλωσε στον παρουσιαστή της εκπομπής.

😆😆😆Nancy Pelosi took a jab at Trumps "ManHood" on #SundayShow with @CapehartJ

"I don't think he's Man Enough to Show Up"@SpeakerPelosi

Crazy how these people still support this guy, he aint tough, just a Spoiled Old Little Cowardly Man

Testify Trump #FakeToughGuy pic.twitter.com/vHs2uRUDOQ