Πάσχα 2025: Χωρίς προβλήματα η έξοδος των εκδρομέων

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα πραγματοποιήθηκε σήμερα η έξοδος των εκδρομέων του Πάσχα από την Αττική προς τις περιφέρειες μέσω των εθνικών οδών.

Συγκεκριμένα νωρίς το μεσημέρι σημειώθηκαν καθυστερήσεις, κυρίως στις λεωφόρους Αθηνών και Κηφισού και στην περιφερειακή Υμηττού στο ρεύμα προς Ελευσίνα, ενώ το απόγευμα αυξημένη ήταν η ροή των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, ειδικότερα στο οδικό τμήμα από την Νέα Πέραμο έως Μέγαρα.

Πάνω από 92 χιλιάδες οχήματα έφυγαν από την Αττική σήμερα

Σύμφωνα με την Τροχαία, από τις 6 το πρωί σήμερα έως τις 6 το απόγευμα πέρασαν 53.180 αυτοκίνητα από την Αθηνών-Κορίνθου και 39.909 από την Αθηνών-Λαμίας, δηλαδή συνολικά 92.489 οχήματα . Αξίζει να σημειωθεί ότι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρσι είχαν φύγει συνολικά 84.309 οχήματα (49.300 αυτοκίνητα προς Κόρινθο και 35.009 προς Λαμία).

Την Παρασκευή το πρωί αναμένεται να αναχωρήσει και το τελευταίο μεγάλο κύμα εκδρομέων από την Αττική προς την περιφέρεια, ενώ υπενθυμίζεται ότι από τις 06:00 έως τις 16:00 ισχύει για το ρεύμα εξόδου απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

