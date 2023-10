Δήμαρχος Παρισιού: Κλείνει ο πύργος του Άιφελ την Κυριακή - Φόρος τιμής στους Ισραηλινούς θύματα της Χαμάς

Η δήμαρχος του Παρισιού κλείνει τον πύργο του Άιφελ το βράδυ της Κυριακής, ενώ τη Δευτέρα θα φωταγωγηθεί με τα χρώματα της ισραηλινής σημαίας ως φόρο τιμής στους Ισραηλινούς που έπεσαν θύματα της επίθεσης της Χαμάς.



Ειδικότερα, η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό δημοσίευσε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ότι ο πύργος του Άιφελ κλείνει το βράδυ της Κυριακής ως δείγμα πένθους για τα θύματα της Χαμάς.



Ανακοίνωσε επίσης ότι τη Δευτέρα ο πύργος θα έχει τα λευκά και μπλε χρώματα της ισραηλινής σημαίας.



