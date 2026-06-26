Η Ρωσία εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ

Η Μόσχα εξετάζει το ενδεχόμενο να επιβάλει πλήρη απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ. Ο αναπληρωτής πρωθυπουργός, Αλεξάντερ Νόβακ, ανέφερε μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν πως η κατάσταση στην αγορά των καυσίμων «είναι δύσκολη αλλά ελεγχόμενη».

Σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, το υπουργικό συμβούλιο έχει προετοιμάσει τις σχετικές νομοθετικές αλλαγές για την τόνωση της προσφοράς καυσίμων στη ρωσική αγορά και θα τις εξετάσει τις επόμενες ημέρες.

Ο Νόβακ σημείωσε πως η κυβέρνηση αξιοποιεί αποθέματα που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως, ενώ επισήμανε πως «διαμορφώθηκε ένα πακέτο μέτρων με στόχο την εξασφάλιση πρόσθετων προμηθειών καυσίμων, ειδικά τώρα, κατά τη θερινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση για πετρελαϊκά προϊόντα».

Οι πετρελαϊκές εταιρείες «επιβαρύνονται επί του παρόντος με το κύριο βάρος της προμήθειας καυσίμων στην εγχώρια αγορά», αναγνώρισε επίσης ο ίδιος.

Πηγή: skai.gr

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