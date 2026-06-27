Τραγωδία στη Λευκάδα: Νεκρή 50χρονη Ιταλίδα που επέβαινε σε ιστιοφόρο

Τραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός μιας 50χρονης υπηκόου Ιταλίας, η οποία επέβαινε σε ιστιοφόρο σκάφος με ιταλική σημαία στη θαλάσσια περιοχή του Καλάμου Λευκάδας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η Λιμενική Αρχή Λευκάδας ενημερώθηκε το μεσημέρι για τον τραυματισμό της γυναίκας στο κεφάλι, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν για παροχή συνδρομής περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και περιπολικό όχημα από ξηράς.

Το ιστιοφόρο κατέπλευσε στη μαρίνα Λευκάδας συνοδεία του περιπολικού σκάφους, ενώ η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Εκεί, δυστυχώς, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Λιμεναρχείο Λευκάδας.

Πηγή: skai.gr

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