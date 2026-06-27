Τραγωδία στη Λευκάδα: Νεκρή 50χρονη Ιταλίδα που επέβαινε σε ιστιοφόρο

Τραγική κατάληξη είχε ο τραυματισμός μιας 50χρονης υπηκόου Ιταλίας, η οποία επέβαινε σε ιστιοφόρο σκάφος με ιταλική σημαία στη θαλάσσια περιοχή του Καλάμου Λευκάδας.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η Λιμενική Αρχή Λευκάδας ενημερώθηκε το μεσημέρι για τον τραυματισμό της γυναίκας στο κεφάλι, υπό συνθήκες που διερευνώνται. Άμεσα στην περιοχή έσπευσαν για παροχή συνδρομής περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και περιπολικό όχημα από ξηράς.
Το ιστιοφόρο κατέπλευσε στη μαρίνα Λευκάδας συνοδεία του περιπολικού σκάφους, ενώ η 50χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Εκεί, δυστυχώς, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.
Την προανάκριση για τις συνθήκες του περιστατικού διενεργεί το Λιμεναρχείο Λευκάδας.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.